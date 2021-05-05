В онлайн-формате: как нейросеть противостоит попаданию в «Бессмертный полк» военных преступников

В этом году к проекту «Бессмертный полк онлайн» присоединились еще 800 тысяч человек - и это только за две недели со старта приема заявок. Акция пройдет онлайн 9 мая. На этот раз потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом.

Большое внимание было уделено кибербезопасности. Тщательно следят и за анкетами, чтобы среди них не оказалось военных преступников. Проверяет их на первом этапе нейросеть.

«Программисты в этом году учли все пожелания, поработали над платформой, сделали правильные алгоритмы. Было загружено много заявок с неправильным контентом, чтобы обучить нейросеть, чтобы заявки такие отклонялись на этапе модерации»,- рассказал заместитель руководителя исполкома ООД «Бессмертный полк» Василий Яицкий.

Как отмечается, во избежание попадания в полковые колонны портретов преступников трудятся более 12 тысяч модераторов.