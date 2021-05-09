Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Видео
Началась: 15:00 09.05.2021
Кирилл Кунецкий
Транслируют акцию и на установленных в городах экранах.
© Фото: ВКонтакте

Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, в этом году проходит в онлайн-формате.

Мероприятие проходит во всех регионах страны, а также за рубежом и стартует ровно в 15.00 по местному времени. Транслируют онлайн-шествие не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.

При этом организаторы «Бессмертного полка» продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 12 часов 9 Мая.

Прием заявок на онлайн-шествие происходит через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2021, 11:18
Под лязг гусениц: кадры прохождения боевой техники по Красной площади
Дата01.05.2021, 16:28
«Нужно выровнять психологическое состояние»: хореограф Железняков о возвращении Трусовой в «Самбо 70»
Дата01.05.2021, 07:00
Спасти Ленинград: бой за остров Сухо
Дата28.04.2021, 16:32
Премьер Индии поблагодарил Путина за высокотехнологичную помощь
Дата18.04.2021, 10:20
Космическая пушка, космоперехватчик и граната с двигателем: какое вооружение обеспечило защиту станции «Алмаз»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:15 В стране и мире
Космический масштаб: как Парады Победы выглядят с орбиты
13:10 В стране и мире
Видео
В Кремле объяснили смысл слов Путина о «недобитых карателях»
12:43 Армия
Видео
Впервые на базе Хмеймим: русские диаспоры в Сирии провели акцию «Бессмертный полк»
11:20 В стране и мире
Видео
Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
10:10 Армия
Видео
Шойгу поздравил участников Парада в честь 76-й годовщины Победы
События дня
События дня
коронавирус
парад победы
ситуация в сирии
конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Видео
Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.