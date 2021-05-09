Онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, в этом году проходит в онлайн-формате.

Мероприятие проходит во всех регионах страны, а также за рубежом и стартует ровно в 15.00 по местному времени. Транслируют онлайн-шествие не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.

При этом организаторы «Бессмертного полка» продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 12 часов 9 Мая.

Прием заявок на онлайн-шествие происходит через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти».