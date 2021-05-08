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Сын Лигачева рассказал о причинах смерти отца

Ян Брацкий
07:32 08.05.2021
Политик умер в возрасте 100 лет от осложнений, вызванных хроническими заболеваниями легких.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости
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Причиной смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева стали давние проблемы с легкими. При этом, политик не болел коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщил его сын Александр Лигачев.

Экс-секретарь ЦК КПСС был госпитализирован в Центральную клиническую больницу пятого апреля. Врачи диагностировали обострение хронических заболеваний легких. Несмотря на все усилия медиков у Лигачева развилась двусторонняя пневмония и он был переведен в реанимацию.

«Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать  В пятницу вечером позвонил врач: "Срочно приезжайте прощаться". Не успел», - приводит слова Александра Лигачева сайт «Комсомольской правды».

О смерти Егора Лигачева стало известно вечером седьмого мая. Ему было 100 лет. Секретарем ЦК КПСС политик был в 1983-1990 годах. Также Лигачев - один из инициаторов перестройки. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года.

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