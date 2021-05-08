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Жизнь как подвиг: Зюганов рассказал о наследии ушедшего из жизни Егора Лигачева

Вадим Синицын
00:01 08.05.2021
Лигачев запомнился редким организаторским талантом и удивительной порядочностью, отметил глава партии КПРФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Бойцов РИА Новости
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Ушедший из жизни Егор Лигачев прожил яркую жизнь как организатор и политик, и оставил после себя большое наследие. Таким мнением со «Звездой» поделился руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Егор Кузьмич – один из тех политиков, которые прожили удивительно достойную и яркую жизнь. Прожил сто лет – уже это подвиг, но если посмотреть на его задел научно-культурный, который он заложил в Сибири… Он был в числе создателей Новосибирского Академгородка. Сегодня этому Академгородку подчиняются более 90 крупнейших институтов по всей Сибири, Дальнему Востоку», - рассказал Зюганов.

Лигачев также запомнился редким организаторским талантом, когда стал трудиться в ЦК. Там ему приходилось работать в сложных условиях, но даже в них он оставался порядочным и открытым человеком, отметил глава партии КПРФ.

«Когда перебрался в ЦК, он координировал работу в самых суровых и трудных условиях. Надо отдать должное – у него был редкий организаторский талант. Когда грянула горбаческо-яковлевская перестройка, он открыто им сказал, что это предательский и неверный путь. Его фраза «Борис, ты не прав» и сегодня звучит настолько актуально… Все говорят о лихих девяностых и забывают, что Лихачев первым заявил, что это совершенно неверный курс, который закончится поражением. Он многое сделал для защиты трудового народа и в Государственной думе… С точки зрения личных качеств – человек был редкой скромности, удивительной порядочности и высокой требовательности к себе и другим. У нас есть все основания поблагодарить его за ярко прожитую жизнь и поклониться его памяти», - заключил Зюганов.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 100 лет скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Секретарем ЦК КПСС политик был в 1983-1990 годах. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года.

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