Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

В Москве в возрасте 100 лет скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщили в правительстве Томской области, уроженцем которой был политик.

Ранее СМИ сообщали, что Лигачев попал в реанимацию несколько дней назад. По неподтвержденной информации, он находился на ИВЛ.

Секретарем ЦК КПСС политик был в 1983-1990 годах. Также Лигачев - один из инициаторов перестройки. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года.