СМИ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

Европейские союзники попросили США замедлить вывод войск из Афганистана и тем самым дали союзникам по НАТО больше времени для ухода из страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Как сообщается, некоторые страны заявили, что не успевают покинуть Афганистан вовремя и попросили оставить американских военных после 4 июля.

По информации издания, американские официальные лица в ответ заявили, что отъезд может быть отложен на две недели или дольше, чтобы поддержать союзников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не полностью уходят из Афганистана – часть войск останется для охраны посольства.

В середине апреля Джозеф Байден заявил о решении вывести американские войска из Афганистана. Вывод контингента начался 1 мая и должен завершиться 11 сентября.