Глава Госдепа: США забывают, зачем изначально вошли в Афганистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не полностью уходят из Афганистана.

«Наше посольство остается, остается помощь, которую мы оказываем Афганистану», – рассказал он в интервью телеканалу CBS.

В тоже время он подчеркнул, что после вывода войск стран НАТО из Афганистана Вашингтон должен быть готов к любому сценарию.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом», – отметил он.

Также, по словам Блинкена, иногда США забывают изначальную причину для ввода контингента 20 лет назад в Афганистан.

«Мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально - для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября. И мы сделали это», - заявил госсекретарь США.

Ранее Джозеф Байден заявил о решении вывести американские войска из Афганистана. Вывод контингента начался 1 мая и должен завершиться 11 сентября. После в Афганистане останется часть войск США для охраны посольства.