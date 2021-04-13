Байден принял решение вывести войска США из Афганистана

Президент США Джозеф Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Отмечается, что Белый дом не уложится в срок, заявленный предыдущей администрацией - планировалось вывести войска до 1 мая. Об этом сообщил представитель правительства.

«Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов - прим. ред.) 11 сентября», - сказал журналистам представитель администрации.

Источник отметил, что по мнению Байдена, слишком быстрый и нескоординированный вывод войск может угрожать безопасности США и их союзников.