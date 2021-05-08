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Небо в огнях: в честь Дня Победы над Ржевским мемориалом прошло шоу дронов

Олеся Степакова
04:04 08.05.2021
Зрители увидели в небе в фигуры солдата и журавлей, инсталляцию в форме Ордена Отечественной войны, а также даты начала и окончания Великой Отечественной войны.
© Видео: Вконтакте.Elvira Smirnova © Фото: Вконтакте.Elvira Smirnova
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Жителям Тверской области в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной устроили зрелищное шоу. Тысячи дронов в небе над Ржевским мемориалом выстраивались в инсталляции, посвященные военной тематике. Очевидцы поделились кадрами представления в соцсетях.

Зрители увидели в небе в фигуры солдата и журавлей, инсталляцию в форме Ордена Отечественной войны, а также даты начала и окончания Великой Отечественной войны.

Ранее около Ржевского мемориала в рамках международной акции «Сад памяти» были высажены деревья. Сад памяти подо Ржевом разбила соорганизатор акции, дочь маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева

С 6 мая запущен первый регулярный железнодорожный рейс по маршруту Москва - Ржевский мемориал - Москва. 

Данный рейс свяжет столицу с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал. Это позволит туристам быстрее и удобнее добраться до мемориала Советскому солдату.

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