Из Москвы запустят регулярный рейс «Ласточки» до Ржевского мемориала

Центральная пригородная пассажирская компания с четверга, 6 мая, запускает первый регулярный железнодорожный рейс по маршруту Москва - Ржевский мемориал - Москва.

Данный рейс свяжет столицу с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал. Это позволит туристам быстрее и удобнее добраться до мемориала Советскому солдату.

Электропоезд будет отправляться с Рижского вокзала, а по маршруту будут следовать две пары электропоездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении.

Уточняется, что стоимость проезда от Москвы до Ржевского мемориала составит 700 рублей в вагоне без предоставления места. При этом билет с предоставлением места во втором классе - 770 рублей, а в первом - 900 рублей.

Маршрут займет чуть больше четырех с половиной часов в одну сторону.