Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Из Москвы запустят регулярный рейс «Ласточки» до Ржевского мемориала

Виктория Ивашечкина
02:06 06.05.2021
Маршрут займет чуть больше четырех с половиной часов в одну сторону.
Из Москвы запустят регулярный рейс «Ласточки» до Ржевского мемориала
© Фото: mpscow-live flickr
Читайте нас на:

Центральная пригородная пассажирская компания с четверга, 6 мая, запускает первый регулярный железнодорожный рейс по маршруту Москва - Ржевский мемориал - Москва. 

Данный рейс свяжет столицу с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал. Это позволит туристам быстрее и удобнее добраться до мемориала Советскому солдату.

Электропоезд будет отправляться с Рижского вокзала, а по маршруту будут следовать две пары электропоездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении.

Уточняется, что стоимость проезда от Москвы до Ржевского мемориала составит 700 рублей в вагоне без предоставления места. При этом билет с предоставлением места во втором классе - 770 рублей, а в первом - 900 рублей.

Маршрут займет чуть больше четырех с половиной часов в одну сторону.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:01 Армия
Видео
Лучшие из лучших: пилотажной группе «Стрижи» исполняется 30 лет
22:04 В стране и мире
МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
18:36 В стране и мире
Видео
В онлайн-формате: как нейросеть противостоит попаданию в «Бессмертный полк» военных преступников
21:30 Спорт
Определены места сентябрьских игр сборной России с Хорватией и Мальтой в отборе ЧМ-2022
17:48 В стране и мире
Кабмин представит Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу
Популярное
Популярное
Видео
«Штраф - это мало»: брат избившего девушку Mellstroy рассказал, какой бы приговор подошел стримеру
Стала известна доля жены Гейтса при разводе
Туристки из Украины задержаны в Турции за откровенную фотосессию
Видео
Стивен Сигал подарил Николасу Мадуро самурайский меч
В Пентагоне проверят работу специалистов ведомства по НЛО
Названы правила безопасного пикника с шашлыками
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.