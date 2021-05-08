Сын Лигачева рассказал о последних днях жизни отца

В Москве, 7 мая, в возрасте 100 лет скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. О последних днях жизни политика рассказал его сын. По его словам, Лигачев находился в больнице с 5 апреля, а на днях его перевели в реанимацию.

«Нет, не коронавирус. Давние проблемы с легкими обострились. На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. В пятницу вечером позвонил врач: “Срочно приезжайте прощаться!” Не успел», – рассказал «КП» Александр Лигачев.

Он отметил, что пока неизвестно, где и когда пройдут похороны политика.

Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов поделился со «Звездой» воспоминаниями об ушедшем из жизни Лигачеве. Он рассказал, что бывший секретарь ЦК КПСС ему запомнился редким организаторским талантом и тем, что всегда оставался порядочным и открытым человеком.

Егор Лигачев занимал пост секретаря ЦК КПСС с 1983 по 1990 годы. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года.