Названа дата и место прощания с Егором Лигачевым

Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Политик ушел из жизни 7 мая в возрасте 100 лет. Ранее его сын рассказал о том, что Лигачев находился в больнице с 5 апреля, где он позже скончался в реанимации.

Лигачев занимал пост секретаря ЦК КПСС с 1983 по 1990 годы. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года.