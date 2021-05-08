Бузову выписали из больницы после перенесенной операции
В среду, 5 мая, появились сообщения об экстренной госпитализации артистки.
© Фото: olgabuzova, VK
Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову выписали из больницы после перенесенной операции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Как отмечает артистка, я состояние улучшилось.
«Девочка идет на поправку. Ура! Лечащий врач отпустил “болеть” меня домой», - написала она в публикации.
Накануне Бузова опубликовала видео, в котором рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что очень долго отходила от наркоза и у нее сильно поднялась температура. Артистка поделилась с подписчиками, что постоянно плачет и не может встать с кровати.
Ранее пресс-секретарь певицы Антон Богославский заявил, что Бузова попала в больницу и была прооперирована.