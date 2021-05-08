Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову выписали из больницы после перенесенной операции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Как отмечает артистка, я состояние улучшилось.

«Девочка идет на поправку. Ура! Лечащий врач отпустил “болеть” меня домой», - написала она в публикации.

Накануне Бузова опубликовала видео, в котором рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что очень долго отходила от наркоза и у нее сильно поднялась температура. Артистка поделилась с подписчиками, что постоянно плачет и не может встать с кровати.

Ранее пресс-секретарь певицы Антон Богославский заявил, что Бузова попала в больницу и была прооперирована.