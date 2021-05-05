СМИ сообщили об экстренной госпитализации Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в больницу и была экстренно прооперирована. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, сейчас Бузова приходит в себя после операции. Она находится в отделении реанимации под пристальным вниманием врачей. О причинах хирургического вмешательства ничего неизвестно, друзья и родственники 35-летней звезды отказались комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Бузова попала в Книгу рекордов России. Она стала человеком с самым большим количеством подписчиков в Instagram в России и СНГ.