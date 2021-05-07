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«Легче не становится»: Бузова рассказала о своем самочувствии

Анна Назайкина
15:47 07.05.2021
Ранее стало известно, что певица была экстренно госпитализирована.
«Легче не становится»: Бузова рассказала о своем самочувствии
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на странице в Instagram о своем самочувствии после операции. По словам артистки, ее состояние не улучшается.

«Очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя - все расскажу, но не могу до сих пор прийти в себя. Очень поднялась температура. Постоянно плачу, не могу встать с кровати еще, очень сильная слабость. Легче не становится», - говорится в опубликованном видео.

Ранее пресс-секретарь певицы Антон Богославский заявил, что Бузова попала в больницу и была прооперирована. За ее состоянием следят лучшие врачи, добавил представитель артистки.

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