Врач рассказала о правилах дачного отдыха для людей с болезнями сердца

Любителям отдыха на даче важно обратить внимание на несколько правил такого досуга. Так, до того, как отправиться на дачу, людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы, следует обратиться к терапевту. Об этом порталу «Екатеринбург онлайн» рассказала врач-гериатр Наталья Черепанова.

Перед поездкой за город медик также рекомендовала взять с собой тонометр и лекарственные препараты для контроля давления. Различные работы на дачном участке могут привести к его резкому скачку, что очень опасно.

«Важно не трудиться на участке под активным солнцем в жаркое время — приблизительно с 12:00 до 16:00. Не забывайте головной убор и закрытую одежду светлых тонов. Работайте в удовольствие, избегая перенапряжения. Лучше всего делать паузы каждые 30 минут», - говорится в материале.

Ранее кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин рассказал о трех основных методах немедикаментозного снижения давления.