В Госдуме заявили, что Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис с Россией

Чехия провоцирует Европейский союз на новый дипломатический кризис с Россией. Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным highly likely-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают», - написал он в своем Twitter.

В субботу, 8 мая, на саммите ЕС в португальском Порту премьер Чехии Андрей Бабиш призвал все страны Европейского союза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности из-за инцидента во Врбетице.

Напомним, что в середине апреля Прага обвинила Москву в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в этом чешском городе, которые произошли в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В МИД РФ заявили, что обвинения в адрес Москвы являются частью широкомасштабной антироссийской кампании Запада.