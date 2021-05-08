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Премьер Чехии призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

Анна Касаткина
15:10 08.05.2021
Подобное происшествие, отметил Андрей Бабиш, следует расценивать как «нападение на всех».
Премьер Чехии призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
© Фото: European Union, XinHua, Globallookpress
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Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал все страны Европейского союза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности из-за инцидента во Врбетице. Такое заявление он сделал на саммите ЕС в португальском Порту.

По словам Бабиша, подобное происшествие в одной из стран-членов Евросоюза следует воспринимать как «нападение на всех». Как отнесутся к этому другие страны, он рассчитывает увидеть на следующем саммите.

Чешский премьер отметил, что накануне вечером представители государств ЕС в Порту провели длительную дискуссию об инциденте во Врбетице, в ходе которой, в частности, выступили французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку встреча носит неформальный характер, никаких письменных решений не принималось. Более широкая дискуссия об отношениях с Россией планируется на саммите Евросовета в конце мая, добавил Бабиш.

Осенью 2014 года на складе боеприпасов во Врбетице взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений произошел дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов. 

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