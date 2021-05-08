Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

В субботу, 8 мая, в течение всего дня в Москве будут идти дожди, которые станут кратковременными только в ночь на 9 мая. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, отметив, что полностью осадки прекратятся во второй половине воскресенья, 9 мая.

«В течение всего дня и ночью будут идти дожди. Ночью дожди будут ослабевать и станут кратковременными, а полностью осадки прекратятся во второй половине дня 9 мая. Сегодня ближе к вечеру температура будет в пределах 7-9 градусов тепла, к утру похолодает до плюс 4-6. Завтра днем максимальная температура плюс 11-13 градусов», - рассказал метеоролог.

Специалист при этом подчеркнул, что такая температура - ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что плохие погодные условия могут повлиять на проведение воздушной части Парада Победы.

Ранее Михаил Леус рассказал, когда в российскую столицу придет по-настоящему весенняя погода.