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Синоптик рассказал, когда в Москву придет теплая погода

Роман Захаров
11:06 08.05.2021
Метеоролог Михаил Леус также сообщил, какая погода будет в столичном регионе 9 мая.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В воскресенье, 9 мая, циклон, принесший в Москву дожди, постепенно покинет столицу, а в понедельник, 10 мая, в город придет по-настоящему весенняя погода. Об этом в  беседе со «Звездой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ненастный циклон, заливающий столицу дождями, 9 мая постепенно покинет московский регион и в праздничный день погода пойдет на поправку. Но первая половина дня останется малокомфортной в плане погоды: она будет облачной, прояснения появятся лишь в дневные часы. Ночью в отдельных районах сохранятся достаточно сильные дожди. Днем осадки будут постепенно ослабевать, примут локальный и кратковременный характер, и во второй половине дня постепенно прекратятся. Температура воздуха останется ниже нормы. Ближайшей ночью в Москве плюс 4-6 градусов, по области от двух до семи градусов тепла. Днем в праздничный день в центре столицы плюс 11-13, в Подмосковье 9-14 градусов тепла. По-прежнему будет ветрено, ветер северо-западный, порывистый. Его скорость будет меняться от пяти до десяти метров в секунду. А атмосферное давление будет расти и к вечеру 9 мая превысит норму, составив 752 миллиметра ртутного столба. А с 10 мая столицу ждет возвращение настоящей весны с солнечной, сухой и довольно теплой погодой», - объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 мая, Москва будет находиться во власти циклона, из-за чего в городе может выпасть около 30% от месячной нормы осадков. В столице также будет дуть ветер, а давление упадет ниже нормальных значений.

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