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В Главном храме ВС РФ прошел молебен в честь Дня Победы

Ян Брацкий
12:51 08.05.2021
Завтра на экранах Соборной площади Главного храма ВС РФ будет вестись прямая трансляция Парада Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Главном храме Вооруженных сил РФ завершилось пасхальное богослужение, приуроченное к празднованию Дня Победы. Служение Божественной литургии совершил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий. Песнопения исполнил хор инженерных войск ВС РФ и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

На молебен пришли десятки верующих, среди которых были военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей.

Завтра, в День Победы, на экранах Соборной площади Главного храма ВС РФ будет вестись прямая трансляция Парада Победы. С 18:30 до 22:00 там же состоится большой праздничный концерт, который завершится красочным салютом.

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