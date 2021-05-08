В Главном храме ВС РФ проходит молебен в честь Победы в Великой Отечественной войне

В Главном храме Вооруженных сил РФ проходит торжественный молебен в ознаменование 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодняшнее пасхальное богослужение в Главном храме Вооруженных сил РФ особое: оно приурочено к празднованию главного общенационального праздника российского народа - Дня Победы», - отметили в ведомстве.

Служение Божественной литургии совершает викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси Бронницкий Савватий. Песнопения исполняет хор инженерных войск ВС РФ и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

В День Победы на экранах Соборной площади Главного храма будет вестись прямая трансляция Парада Победы. С 18:30 до 22:00 там же состоится большой праздничный концерт, который завершится красочным салютом.