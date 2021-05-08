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Торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: прямая трансляция

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Началась: 11:15 08.05.2021
Кирилл Кунецкий
Также на Соборной площади Главного храма ВС РФ пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию особого Пасхального богослужения – торжественного молебна в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.

Служение Божественной литургии совершит викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

Прямую трансляцию мероприятия также можно посмотреть на страницах телеканала «Звезда» в социальных сетях.

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