Торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: прямая трансляция
Также на Соборной площади Главного храма ВС РФ пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress
Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию особого Пасхального богослужения – торжественного молебна в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Служение Божественной литургии совершит викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.
Прямую трансляцию мероприятия также можно посмотреть на страницах телеканала «Звезда» в социальных сетях.