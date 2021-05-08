Стали известны сроки завершения программы ускоренной газификации

Власти рассчитывают завершить газификацию населения до конца 2023 года. При этом площадь дома не повлияет на возможность бесплатной подводки газовой трубы к участку. Все эти нормы прописаны в новой дорожной карте, которую ранее утвердил российский кабмин. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Согласно плана, единый оператор газификации разработает и внедрит единые стандарты, а власти предоставят минимальный пакет услуг для работы на участке, чтобы исключить завышение цен при монтаже необходимого оборудования.

«Доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома <...> не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года», - сообщил Новак в беседе с РБК.

О необходимости завершить газификацию российский президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному собранию. По словам главы государства, до сих многие семьи живут без газа в домах, к которым «по непонятным причинам» не подведены распределительные сети.