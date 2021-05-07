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Небольшие частные домовладения в России газифицируют бесплатно

Ян Брацкий
07:49 07.05.2021
Региональный оператор по газификации проведет газопровод до границы земельного участка, дальнейшие работы потребитель будет оплачивать.
Небольшие частные домовладения в России газифицируют бесплатно
© Фото: S K, Pixabay
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Частные дома площадью до 300 квадратных метров будут бесплатно газифицированы. Об этом заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», - заявил Густов в эфире «Россия 1».

Проведение трубы внутри участка потребители будут оплачивать самостоятельно, добавил он. Бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не далее чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

О необходимости обратить внимание на проблему газификации частных домовладений ранее призвал президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе обращения к Федеральному собранию глава государства сказал, что до сих пор многие российские семьи живут без газа, хотя к населенным пунктам трубы уже подведены. Путин поручил кабмину разработать четкий план по подключению таких домов и пообещал лично проследить за исполнением своих требований.

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