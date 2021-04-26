COVID-19, социальная поддержка и мировая стабильность: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию

Накануне лидер РФ Владимир Путин записал послание президента Федеральному собранию, являющееся одним из главных политических событий года. Большая его часть была посвящена развитию страны, преодолению внутренних проблем и обширной социальной повестке. Выход из пандемии диктует и самые важные темы: семья и здоровье людей.

В своей речи глава государства вспомнил время, когда страна только столкнулась с новой инфекцией: рост числа заразившихся, нехватка мест в больницах, недостаток кислородных и ИВЛ-аппаратов в реанимации, дефицит масок и средств защиты. В торговых сетях снижались запасы продуктов первой необходимости.

«Эпидемия наступала, но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания... Огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», - высказался Путин.

В самом начале эпидемии президент лично побывал в первом ковидном стационаре в Коммунарке и своими глазами увидел, как самоотверженно работают врачи и медсестры. Лидер страны поблагодарил всех, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. И это не только врачи и ученые, но и коллективы заводов, предприятий ЖКХ, торговли, российский бизнес, который перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции.

«Коронавирус пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет... Дорогие мои, нельзя терять бдительность», - отметил президент.

Владимир Путин обратился с призывом ко всем гражданам РФ, убедительно прося сделать прививку от COVID-19. Только таким образом, по его словам, возможно заблокировать смертельно опасную эпидемию.

«Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», - подчеркнул он.

По аналогии с войнами, готовиться нужно не к тем эпидемиям, что уже были, а к тем, что будут потом. Речь о науке и здравоохранении: они должны уметь справляться с любыми вызовами, подобным коронавирусу. В этой связи Путин сказал о необходимости создания надежного щита в сфере санитарной и биологической безопасности. Создать же его необходимо с максимальным использованием российского оборудования и компонентов.

Президент подчеркнул, что в период эпидемии все решения, принимаемые властями, были направлены на поддержку граждан. Он предложил поддержать эти усилия и сейчас, проведя еще одну единовременную выплату семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей на всех школьников, включая будущих первоклассников. Кроме того, правительству было поручено к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Путин обозначил, что для получения выплат люди вскоре не должны будут обивать пороги различных инстанций. Уже через три года, по словам лидера РФ, абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Кроме того, президент сообщил, что не менее 500 миллиардов рублей в ближайшие 2,5 года будут выделены на инфраструктурные кредиты регионам. Деньги пойдут на строительство метро в городах страны, автодорог, обновление систем ЖКХ и так далее.

Еще одна задача государства - обеспечить мир и безопасность для благополучия граждан. Путин указал, что страна стремится иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Однако, как отметил Путин, воспринимать такую направленность как безразличие или проявление слабости Россия не позволит и будет отстаивать свои интересы.

Гарантии безопасности РФ способствует развитие вооружения. Доля современной техники в войсках постоянно растет, а в ядерной триаде уже в этом году она превысит 88%. Россия сейчас является лидером в создании боевых систем нового поколения. И с этой позиции предлагает партнерам еще раз обсудить вопросы связанные с обеспечением глобальной стабильности с учетом приоритета России - взаимного уважения и сотрудничества.