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На Красной площади проходит генеральная репетиция Парада Победы

Ян Брацкий
10:00 07.05.2021
Командует Парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
На Красной площади проходит генеральная репетиция Парада Победы
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы в ознаменование 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Каждая мелочь и деталь давно отработаны до автоматизма. Сегодня все, как будет 9 мая на Красной площади.

Всего в Параде Победы примут участие более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. Командует Парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Этим утром москвичи и гости столицы стали свидетелями яркого зрелища. Колонна боевой техники проследовала в центр столицы и выстроилась в том порядке, в котором она будет выезжать на брусчатку Красной площади. Саму площадь за несколько часов до начала репетиции продезинфицировали. Таковы требования санитарных властей в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Программа Парада не многим отличается от уже привычного сценария. Как всегда, первыми промарширует рота барабанщиков, после чего проследует знаменная группа. Впервые участие в Параде примут женщины - слушательницы Военной академии воздушной обороны и парадные расчеты кадетского корпуса Следственного комитета.

Второй раз в столичное небо поднимется боевая авиация. На Спасской башне московского Кремля находится Центр управления полетами, офицеры которого будут координировать летчиков.

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