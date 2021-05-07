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Танки на Тверской: в Москве началась подготовка к генеральной репетиции Парада Победы

Ян Брацкий
08:10 07.05.2021
Всего в Параде 9 мая примут участие более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская военная техника выдвинулась с площадки базирования в Мневниках на северо-западе Москвы для участия в генеральной репетиции Парада Победы. В эти минуты идет подготовка к началу репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы.

Среди техники, которая направилась в центр столицы, танки Т-14 «Армата», бронеавтомобили семейства «Тайфун». Впервые на Красной площади появится новейший «Тайфун-ПВО». Кроме того, зрители увидят танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М. 

Второй раз в московское небо поднимется боевая авиация. Над центром столицы пролетят тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, за ними проследуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н.

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