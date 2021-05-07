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Полная готовность: Красная площадь замерла в ожидании генеральной репетиции Парада

Андрей Кошкин
Россина Бодрова
09:18 07.05.2021
Пешие расчеты участников Парада Победы выстраиваются на брусчатке, боевая техника готова к прохождению механизированной колонны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня по всей стране проходят генеральные репетиции Парада Победы. То, есть каждая мелочь и деталь сегодня отрабатывается, как это будет 9 мая. В Москве в эти минуты механизированная колонна стоит на Тверской и ждет команды, чтобы начать движение на Красную площадь.

В колонне более 190 боевых машин, как колесная так и гусеничная техника. Машины идут плавно, на специальных прорезиненных гусеницах, чтобы не повредить асфальтовое покрытие. Вся боевая техника движется по городу со скоростью не более 20 километров в час, но и в таких условиях экипажам очень сложно. Через час вся эта техника проедет по Красной площади. Возглавит колонну легендарный танк Т-34, а завершат МБР «Ярс», они минуют Манежную площадь и проедут по кремлевской брусчатке.

Все готово и на трибунах Красной площади. Пешие расчеты уже выстроились. Первыми пройдет рота барабанщиков, затем вынесут Знамя Победы. Впервые участие в Параде примут женщины - слушательницы Военной академии воздушной обороны и парадные расчеты кадетского корпуса Следственного комитета. Единственное послабление в условиях пандемии - отсутствие масок у участников Парада. Все остальные, включая гостей, в масках. Саму Красную площадь продезинфицировали перед началом генеральной репетиции.

Самые красивые виды открываются со Спасской башни Кремля. Видно, как выстраиваются пешие колонны. Уже готовы десантники и моряки. На самой башне расположен Центр управления полетами, офицеры которого будут координировать воздушную часть Парада Победы. Самолеты готовятся к взлету.   

Всего в параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, примут участие более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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