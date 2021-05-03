Пушилин оценил работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе встают на сторону Украины и все чаще отходят от своего мандата. Действия международных наблюдателей в зоне конфликта оценил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае - Украины», - сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Отчеты миссии ОБСЕ, по словам главы ДНР, становятся все более непонятным и менее информативными.

«Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному», - добавил глава ДНР.

Сейчас в Донбассе действуют ранее принятые меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полное прекращение огня, отвод тяжелой бронетехники и личного состава от линии соприкосновения, запрет на размещение вооружений вблизи жилых кварталов и домов.

Ранее Денис Пушилин рассказал об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского и представителей его администрации желания идти на прямые переговоры с Донбассом. Со своей стороны, глава ДНР заявил о готовности к диалогу с официальным Киевом для скорейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины.