Пушилин рассказал о возможных последствиях изменения Минских соглашений

Изменения Минских соглашений приведут к резне в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью отказываться от договоренностей не нужно. При этом он добавил, что некоторые пункты обновить все же не мешало бы.

Комментируя слова украинского лидера, Пушилин заявил, что «это еще придумки Петра Порошенко и его команды».

«Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», - сказал глава ДНР в беседе с РИА Новости.

Пушилин считает, что Зеленский, в отличие от Порошенко, озвучивает свои планы «достаточно наивно».

«Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается», - объяснил политик.

Руководитель самопровозглашенной республики особо отметил, что власти ДНР и ЛНР готовы к переговорам с Киевом, но ни Владимир Зеленский, ни представители его администрации с ними никогда не связывались.

Кроме того, Пушилин сообщил, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе встают на сторону Украины и все чаще отходят от своего мандата. По его мнению, отчеты миссии становятся все более непонятным и менее информативными.