Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что все больше пациентов после перенесенного коронавируса сталкиваются с постковидным синдромом.

По словам специалиста, те или иные симптомы, которые не связаны с сохранением вируса в организме, остаются у 25-70% переболевших.

«В том числе он (синдром) выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции», – пояснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Врач-терапевт посоветовал восстанавливаться после заболевания постепенно, а не форсировать ситуацию и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам.

«То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров», – подчеркнул Алексей Водовозов.

Он предупредил, что когда человек после выздоровления только начинает такие прогулки, лучше, чтобы его кто-то сопровождал и при необходимости мог помочь. Водовозов также отметил, что реабилитационные нагрузки должны быть максимально щадящими и легкими.

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