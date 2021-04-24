Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса

Тренировка обоняния может помочь вернуть способность ощущать запахи после перенесенного коронавируса. К такому выводу пришла группа международных экспертов.

В статье, опубликованной в журнале International Forum of Allergy & Rhinology, ученые предлагают два раза в день обнюхивать четыре вещи с интенсивным и легко узнаваемым запахом - например, апельсин, мяту, чеснок и кофе. Практиковать это предлагается в течение нескольких месяцев. По данным ученых, спустя полгода тренировок обоняние возвращается в 90 процентах случаев.

Такой метод восстановления обоняния основан на нейропластичности - способности мозга изменяться под воздействием определенного опыта и восстанавливать утраченные связи. Специалисты уверены, что тренировка лучше кортикостероидов, которые назначают потерявшим обоняние людям, так как она эффективнее, дешевле и не имеет побочных эффектов, сообщает BBC.