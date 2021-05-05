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Трихолог рассказала, как предотвратить облысение после коронавируса

Ян Брацкий
10:30 05.05.2021
Предотвратить преждевременную потерю волос поможет специальная мезотерапия или грамотно подобранные врачом витаминные комплексы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tim Mossholder, Unsplash
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Пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут терять волосы. Об этом предупредила врач-трихолог Лидия Шошина. Все дело в комплексном ударе по иммунитету, заявила она в беседе со «Звездой».

«Если человек проходил терапию, а она при коронавирусе очень токсична для организма, могут быть проблемы. После приема некоторых лекарств, нельзя даже планировать беременность. Медикаменты влияют на кожу и волосы, которые выпадают», - рассказала Шошина.

Самый опасный период, отметила она, первые три месяца после перенесенного заболевания. В это время поврежденные волосы можно потерять. Предотвратить их дальнейшее выпадение поможет специальная терапия или грамотно подобранные витамины.

«В первые три месяца после перенесенного заболевания поврежденные волосы мы не спасем. Это нормально. Если нет возможности ходить на мезотерапию, то нужно принимать коллаген, аминокислоты, комплексные витамины. Чтобы все микроэлементы поступали и волосы укреплялись», - считает трихолог.

Кроме того, стоит обратить внимание на ежедневный рацион. Потеря волос может стать неприятным бонусом к непродуманной диете. Дело в том, что в пище содержится полный набор необходимых организму микроэлементов. Садясь на диету, человек сознательно ограничивает их поступление.

Чаще всего такой опасности подвержены самостоятельно худеющие. Появляется дефицит железа, магния и цинка, а они влияют на формирование гемоглобина и структуру волоса. Недостаток железа приводит к тому, что уровень гемоглобина снижается и, как следствие, выпадают волосы.

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