В Москве арестован гендиректор гостиницы «Вечный зов»

Пресненский суд Москвы арестовал генерального директора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов». Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пустового А.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявила она.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Он будет находиться под арестом до 4 июля.

Ранее арестовали управляющую гостиницей и собственницу помещения.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в Москве произошел 4 мая. В здании находились 305 человек, в том числе 114 детей. В результате возгорания погибли два постояльца, еще 14 были госпитализированы. Приоритетной версией возгорания следователи считают короткое замыкание, которое произошло из-за ненадлежащей эксплуатации здания.