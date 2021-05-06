Управляющую отелем «Вечный зов» арестовали на два месяца

Пресненский суд Москвы арестовал управляющую отелем «Вечный зов», где при пожаре погибли два человека. Евгения Чумаколенко будет находиться под стражей два месяца.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и которые повлекли за собой смерть двух и более лиц.

Пожар в отеле, расположенном на 6-й Кожуховской улице в Москве, произошел 4 мая. На тот момент в здании находились 305 человек, в том числе 114 детей. В результате возгорания погибли 2 постояльца, еще 14 попали в больницу.