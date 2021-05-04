Жертвами пожара в гостинице на юго-востоке Москвы стали два человека

Число жертв пожара в гостинице на юго-востоке Москвы увеличилось до двух. Об этом говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

Также, по информации медиков, еще один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии.

Возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская». В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По факту гибели людей во время данного инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.