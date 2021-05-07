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Эксперт назвал преимущества принятой в состав ВМФ подлодки «Казань»

Ян Брацкий
14:21 07.05.2021
Атомные лодки подобного класса, по мнению эксперта, станут основой российского подводного флота на десятилетия вперед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Атомный подводный флот остается основной ударной силой российской армии, особенно на северном и тихоокеанском направлениях. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. Он прокомментировал принятие в состав Военно-морского флота России новейшей атомной подводной лодки «Казань».

«Не секрет, что основой систем вооружения лодок проекта 855 и 855М является комплекс "Калибр", который может применяться по наземным и надводным целям. Также АПЛ имеет на вооружении ракеты, которые могут бороться с другими подводными лодками», - рассказал Мураховский.

Крейсер построен корабелами Северного машиностроительного предприятия, создавшими первую в нашей стране атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», крупнейшие в мире атомные подводные лодки «Акула» и более 200 боевых надводных кораблей и подводных лодок».

Новинка подводного флота вооружена «до зубов». В арсенале АПЛ 40 крылатых ракет «Калибр-ПЛ» или 32 «Оникса». Примечательно, что лодка этого проекта может осуществлять их залповый пуск. Кроме того, на АПЛ полностью заменена бортовая электроника и внесены необходимые изменения в конструкцию.

«Проект 855М подразумевает современный корпус, новейшее радиоэлектронное оборудование, уменьшенную шумность и увеличенные возможности в плане разведки и поражении любых целей. Такие лодки станут основой нашего подводного флота на десятилетия вперед», - добавил эксперт.

В настоящее время речь идет о строительстве восьми подводных лодок подобного класса. Три могут войти в состав флота уж в этом году, еще шесть находятся на разных стадиях строительства. 

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