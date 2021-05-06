«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»

Новейшая российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» вооружена до зубов и чрезвычайно опасна для потенциальных противников. Такого мнения придерживаются обозреватели издания The National Interest. Там оценили новость о том, что головная многоцелевая АПЛ войдет в состав Военно-морского флота седьмого мая.

Проект «Ясень-М» является логичным продолжением подлодок проекта «Ясень». Модернизированный крейсер будет оснащаться мощнейшим вооружением, включающим в себя 40 крылатых ракет «Калибр-ПЛ» или 32 «Оникса». Примечательно, что лодка этого проекта сможет осуществлять их залповый пуск. Кроме того, на АПЛ полностью заменят бортовую электронику и внесут необходимые изменения в конструкцию.

Экипаж новейшей подлодки сможет получить на вооружение крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон». В настоящее время речь идет о строительстве восьми подобных подводных лодок. Три могут войти в состав флота уже в этом году, еще шесть находятся на разных стадиях строительства.