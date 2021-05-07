Армия Атомная подводная лодка «Казань» принята в состав ВМФ России Ян Брацкий При создании подлодки были применены новейшие технические решения, системы АПЛ прошли глубокую модернизацию, а сама она получила мощное вооружение. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») приказом Главкома ВМФ принят в состав Военно-Морского Флота в Северодвинске. Торжественная церемония состоялась под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова. На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский Военно-Морского Флаг, который Главком ВМФ вручил командиру АПК «Казань» капитану 1 ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке. «Сегодня мы поднимаем Военно-морской флаг на новейшем атомном подводном крейсере "Казань", который является головным в серии кораблей нового поколения. Проект АПК "Казань" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», - сказал Евменов, выступая перед участниками церемонии. Крейсер построен корабелами Северного машиностроительного предприятия, создавшими первую в нашей стране атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», крупнейшие в мире атомные подводные лодки «Акула» и более 200 боевых надводных кораблей и подводных лодок». «Благодарю всех, кто внес свой труд, умение, талант и душу в создание этого корабля, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов», - добавил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии. Ранее, пятого мая, в преддверии церемонии приема в состав АПК «Казань», Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань». Приказ Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова о зачислении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота зачитан на церемонии сегодня, 7 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика