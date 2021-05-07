Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Атомная подводная лодка «Казань» принята в состав ВМФ России

Ян Брацкий
10:34 07.05.2021
При создании подлодки были применены новейшие технические решения, системы АПЛ прошли глубокую модернизацию, а сама она получила мощное вооружение.
Атомная подводная лодка «Казань» принята в состав ВМФ России
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»)  приказом Главкома ВМФ принят в состав Военно-Морского Флота в Северодвинске. Торжественная церемония состоялась под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский Военно-Морского Флаг, который Главком ВМФ вручил командиру АПК «Казань» капитану 1 ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке.

«Сегодня мы поднимаем Военно-морской флаг на новейшем атомном подводном крейсере "Казань", который является головным в серии кораблей нового поколения. Проект АПК "Казань" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», - сказал Евменов, выступая перед участниками церемонии.

Крейсер построен корабелами Северного машиностроительного предприятия, создавшими первую в нашей стране атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», крупнейшие в мире атомные подводные лодки «Акула» и более 200 боевых надводных кораблей и подводных лодок».

«Благодарю всех, кто внес свой труд, умение, талант и душу в создание этого корабля, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов», - добавил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии.

Ранее, пятого мая, в преддверии церемонии приема в состав АПК «Казань», Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань». Приказ Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова о зачислении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота зачитан на церемонии сегодня, 7 мая. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:13 В стране и мире
В России приняли новые меры по стабилизации цен на топливо
10:34 Армия
Атомная подводная лодка «Казань» принята в состав ВМФ России
10:58 В стране и мире
В МИД Китая оценили риски от падения обломков ракеты «Чанчжэн-5B»
07:49 В стране и мире
Небольшие частные домовладения в России газифицируют бесплатно
06:28 Спорт
Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале ЮЧМ
Популярное
Популярное
Нацистский код: французы нашли под половицей дома немецкую шифровку времен войны
Эксперт рассказал о нежелательных для смартфона приложениях
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.