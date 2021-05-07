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Грохот двигателей и громогласное «Ура»: как прошла генеральная репетиция парада в Москве

Константин Коковешников
13:46 07.05.2021
Под рев двигателей на брусчатку Красной площади выехала боевая техника, многие ее образцы демонстрируются впервые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пешие расчеты, растянувшая вдоль Тверской улицы колонна техники и самая зрелищная часть, авиация. В Москве прошла генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы. Позади  - многие часы подготовки и приведения в идеальное состояние себя - и боевых машин, некоторые из которых будут представлены на параде впервые.

Для страны, которая сыграла решающую роль в разгроме нацизма - Знамя Победы не просто символ, а выстраданная кровью десятков миллионов советских бойцов живая реликвия. Двенадцать тысяч человек, 35 парадных расчетов - единый и слаженный механизм приходит в движение. Открывает парад по традиции рота барабанщиков Московского училища имени Халилова. А кроме них в рядах первых идут парадные расчеты суворовских, Нахимовского и кадетских училищ, а также юнармейцы.

Белоснежные юбки издалека возвещают о приближении женщин-военнослужащих. Фирменная улыбка - неповторимый стиль десантников. Каждый второй из участников парада - курсант военного вуза. Каждый третий уже несет службу. Под рев двигателей на брусчатку Красной площади заезжает тяжелая гусеничная техника. Из двухсот единиц техники некоторая представлена впервые. Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» способен выдержать взрывы до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Ракетные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетные системы С-400, уже стоят на вооружении современной армии. Будущее Вооруженных сил - за новейшими роботами, которые во время репетиций в Алабине были скрыты от посторонних глаз специальным защитным тентом.

Обычно недоступное для авиации небо над Москвой всего лишь несколько раз в году открывают для пролета военных самолетов и вертолетов. Они летят прямо над центром города на предельно малых высотах. Проносятся над головами зрителей со скоростью до шестисот километров в час. Парадный строй авиации возглавляют три вертолета Ми-26. Следом за ними - другие разработки завода Миля. Ту-160 «Белый лебедь» - крупнейший в истории сверхзвуковой военный самолет. Самый тяжелый в мире, основа воздушной составляющей наших ядерных сил. Экипаж имитирует дозаправку в воздухе. Всемирно известные пилотажные группы «Русские витязи и «Стрижи» образуют в воздухе знаменитый «Кубинский бриллиант». А штурмовики Су-25 раскрашивают небо над Красной площадью в цвета российского флага.

Генеральная репетиция - это главная возможность навести последний лоск. Завтра у участников Парада выходной. Главный военный смотр страны пройдет 9 мая в 10 часов утра.

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