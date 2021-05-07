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Под лязг гусениц: кадры прохождения боевой техники по Красной площади

Ян Брацкий
11:18 07.05.2021
По брусчатке проехали легендарные Т-34 и современная бронетехника - гордость Вооруженных Сил Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликованы кадры прохождения военной техники по брусчатке Красной площади. Механизированная колонна выстроилась за несколько часов до начала генеральной репетиции Парада Победы на Тверской лице в центре столицы. Чтобы не повредить асфальтовое покрытие, на гусеницы танков и вездеходов надели специальные прорезиненные накладки.

В составе колонны задействованы легендарные танки Т-34 и современные бронеавтомобили «Тайфун» и новейший «Тайфун-ПВО», который в этом году проедет по брусчатке впервые. Также зрители увидели танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 «Армата».

В параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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