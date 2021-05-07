Под лязг гусениц: кадры прохождения боевой техники по Красной площади

Опубликованы кадры прохождения военной техники по брусчатке Красной площади. Механизированная колонна выстроилась за несколько часов до начала генеральной репетиции Парада Победы на Тверской лице в центре столицы. Чтобы не повредить асфальтовое покрытие, на гусеницы танков и вездеходов надели специальные прорезиненные накладки.

В составе колонны задействованы легендарные танки Т-34 и современные бронеавтомобили «Тайфун» и новейший «Тайфун-ПВО», который в этом году проедет по брусчатке впервые. Также зрители увидели танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 «Армата».

В параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.