Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

Виктория Ивашечкина
00:01 07.05.2021
Таким образом, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты.
Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19
© Фото: XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Общее число заразившихся COVID-19 в мире превысило 155,9 миллиона. Такие данные были получены на основе информации властей, экспертов и СМИ.

Соответственно, как отмечают эксперты, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты. Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 миллиардов 795 миллионов человек по состоянию на середину 2020 года, передает ТАСС.

По последним данным, в мире зарегистрировано 155 912 случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. Около половины из них приходится на пять стран - США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн).

Ранее профессор медфакультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов COVID-19. По его словам, наряду с высоким уровнем инфицирования в стране не существует санитарного контроля.

Кроме этого, накануне стало известно о том, что ученые создали новый тест для выявления тяжелых случаев COVID-19. Одним из точных индикаторов служат циркулирующие в крови цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры, которые растворяют поврежденные клетки. 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:42 В стране и мире
В США высказались по вопросу вступления Украины в НАТО
20:21 В стране и мире
Видео
Суд на два месяца арестовал обвиняемых по делу о пожаре в отеле «Вечный зов»
19:11 Армия
Видео
Более пяти тысяч человек посетили экспозицию тематического поезда Минобороны в Нижнем Новгороде
14:19 В стране и мире
Россиянам разъяснили правила сбора грибов, орехов и березового сока
14:53 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что дополнительные выходные в мае оказались оправданными
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.