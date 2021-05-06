Ученые создали новый тест для выявления тяжелых случаев COVID-19

Ученые из Швейцарии совместно с коллегами из Германии и Франции разработали метод, помогающий выявлять потенциально тяжелые случаи COVID-19 на ранней стадии.

Одним из точных индикаторов служат циркулирующие в крови цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры, которые растворяют поврежденные клетки, сообщает ТАСС со ссылкой на Цюрихский университет.

«Число Т-клеток может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью определенности, даже если пациент находится в больнице всего один день», – заявил руководитель группы исследователей Буркхард Бехер.

При заболевании коронавирусом Т-клетки ведут так, как это характерно только для этой болезни, пояснил он. К такому выводу ученые пришли, сравнив иммунный ответ у пациентов с COVID-19 с показателями в контрольной группе. Однако исследователи не уточнили, какое количество Т-киллеров каким именно образом отражается на течении болезни.

Новый метод, например, поможет врачам своевременно принимать решение о том, следует или нет поместить того или иного пациента, поступившего в лечебное учреждение с COVID-19, в отделение интенсивной терапии.

Ранее российские специалисты Центра имени Чумакова нашли препарат, который может быть эффективен против COVID-19. Они пришли к выводу, что защиту от данного вируса способна давать советская живая вакцина от полиомиелита.