Ученый назвал страну-«лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса

Профессор медфакультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов COVID-19.

«Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — заявил Альвес.

Он подчеркнул, что в Бразилии сложился «идеальный шторм». По словам Альвеса, наряду с высоким уровнем инфицирования в стране не существует санитарного контроля, передает РИА Новости.

Ученый также указал на особую опасность амазонского штамма коронавируса, который был выявлен в городе Манаус. В группу риска начали входить более молодые люди, в том числе беременные женщины. Альвес предупредил, что выявление новых штаммов «носит спорадический характер».

Бразильские ученые сообщили, что в стране был найден новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций.

Ранее ученые нашли штамм коронавируса, устойчивый к антителам. По словам специалистов, он распространяется быстрее предыдущих вариантов. Кроме того, болезнь при такой мутации протекает тяжелее.