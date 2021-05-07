Twitter заблокировал аккаунт для заявлений с сайта Трампа

Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования заявлений с сайта экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что «@DJTDesk» просуществовал всего час после создания.

«Мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту», – сообщил представитель Twitter.

Ранее Трамп, заблокированный в большинстве соцсетей, запустил собственный сайт, на котором планирует общаться со сторонниками. Это произошло за день до того, как консультативный совет Facebook поддержал решение о блокировке его страниц.

В свою очередь, помощник бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что аккаунт в Twitter не был создан аффилированными с Трампом лицами, или с их разрешения.