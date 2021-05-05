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Трамп запустил сайт для общения со сторонниками

Виктория Ивашечкина
00:20 05.05.2021
Подписаться на уведомления от экс-лидера США пока не получается из-за перегрузки сайта.
Трамп запустил сайт для общения со сторонниками
© Фото: donaldjtrump.com
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Экс-лидер США Дональд Трамп запустил собственный сайт, на котором планирует общаться со сторонниками. Напомним, ранее аккаунты политика были заблокированы в большинстве соцсетей.

Интернет-платформа https://www.donaldjtrump.com/desk вышла онлайн под шапкой «Со стола Дональда Трампа» с фотографией политика, работающего с документами за столом. На сайт также перенесены заявления Трампа последнего времени. Более того, пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.

Однако подписаться на уведомления от президента пока не получается. Дело в том, что сайт выдает ошибку из-за перегрузки.

На сайте находится 30-секундное видео. На фоне земного шара звучат новости о том, что Трампа заблокировали в соцсетях, затем картинка укрупняется и показывает сначала штат Флорида, а потом и резиденцию Трампа Мар-а-Лаго.

В конце марта стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп в ближайшие месяцы возобновит публикацию сообщений в Сети. Как отметил помощник политика Джейсон Миллер, Трамп будет использовать собственную платформу.

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