Надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа

Независимый надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа. Вместе с тем орган не одобрил блокировку с формулировкой «на неопределенный срок» и обязал компанию пересмотреть это наказание.

«Надзорный совет поддержал решение Facebook приостановить доступ Трампа к публикации контента в Facebook и Instagram 7 января 2021 года. Однако, поскольку Facebook заблокировал аккаунты Трампа "на неопределенный срок", компания должна пересмотреть это наказание», - говорится в официальном заявлении совета.

На пересмотр Facebook отводится шесть месяцев. Уточняется, что новое решение должно основываться на серьезности нарушения и вероятности причинения вреда в будущем, а также соответствовать правилам Facebook в отношении серьезных нарушений.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует вернуться в социальные сети в течение нескольких месяцев. По словам помощника политика Джексона Миллера, экс-президент будет использовать свою собственную платформу.