Время быть храбрым: как два школьника из Братска спасли из огня постояльцев московской гостиницы

Руководство МЧС России высоко оценило героический поступок двух школьников из сибирского Братка во время пожара в московской гостинице «Вечный зов». Ребята, оказавшиеся курсантами класса МЧС, первыми поняли, что здание горит и помогли спасти постояльцев.

«Я проснулся от запаха дыма, начал проветривать помещение. Включил фонарик, так как все было в дыму, кричали люди. Я сразу позвонил классному руководителю и командиру взвода. Сообщил им о пожаре и необходимости эвакуироваться», - рассказал ученик МБОУ «СОШ №24» города Братска Антон Дорошков.

Школьник взял полотенца и тряпки из гостиничного номера, смочил их водой и раздал другим детям.

«Я открыл окна, чтобы маленькие дети могли дышать. Когда они подошли к окну, я пошел в туалет и смочил водой три полотенца. Они приложили их к лицу, а я закричал, чтобы все выходили. Я включил фонарь и выступал в качестве ориентира. Все шли за мной. После этого мы вышли на лестницу и смогли спуститься», - добавил его одноклассник Илья Напаснюк.

Благодаря грамотным и своевременным действиям курсантов, удалось вовремя вывести детей из задымленного помещения. В качестве поощрения, руководство МЧС России организовало для всего класса экскурсию в историческое здание Пречистенской пожарной части XIX века, где ныне располагается Главное управление МЧС России по городу Москве.

Детям вручили благодарности и памятные подарки всем ребятам из кадетского класса. Преподавателям выразили слова признательности за правильное воспитание школьников.

«Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию. Отрадно, что сегодня молодое поколение обладает знаниями и заинтересованностью темой безопасности и способны передавать их с пользой, а как результат формировать соответствующую культуру и самое главное грамотно действовать в случае возникновения пожара. А это заслуга и тех кто принимает участие в вашем воспитании, ваших учителей и родителей», - отметил Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская» в ночь на четвертое мая. В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. Накануне на допрос были доставлены двое задержанных в рамках возбужденного уголовного дела.