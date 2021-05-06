Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Время быть храбрым: как два школьника из Братска спасли из огня постояльцев московской гостиницы

Ян Брацкий
09:18 06.05.2021
Оказавшись в задымленном гостиничном номере, школьники сумели сориентироваться, собрать других детей и вывести их по лестнице на улицу.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Руководство МЧС России высоко оценило героический поступок двух школьников из сибирского Братка во время пожара в московской гостинице «Вечный зов». Ребята, оказавшиеся курсантами класса МЧС, первыми поняли, что здание горит и помогли спасти постояльцев.

«Я проснулся от запаха дыма, начал проветривать помещение. Включил фонарик, так как все было в дыму, кричали люди. Я сразу позвонил классному руководителю и командиру взвода. Сообщил им о пожаре и необходимости эвакуироваться», - рассказал ученик МБОУ «СОШ №24» города Братска Антон Дорошков.

Школьник взял полотенца и тряпки из гостиничного номера, смочил их водой и раздал другим детям.

«Я открыл окна, чтобы маленькие дети могли дышать. Когда они подошли к окну, я пошел в туалет и смочил водой три полотенца. Они приложили их к лицу, а я закричал, чтобы все выходили. Я включил фонарь и выступал в качестве ориентира. Все шли за мной. После этого мы вышли на лестницу и смогли спуститься», - добавил его одноклассник Илья Напаснюк.

Благодаря грамотным и своевременным действиям курсантов, удалось вовремя вывести детей из задымленного помещения. В качестве поощрения, руководство МЧС России организовало для всего класса экскурсию в историческое здание Пречистенской пожарной части XIX века, где ныне располагается Главное управление МЧС России по городу Москве.

Детям вручили благодарности и памятные подарки всем ребятам из кадетского класса. Преподавателям выразили слова признательности за правильное воспитание школьников.

«Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию. Отрадно, что сегодня молодое поколение обладает знаниями и заинтересованностью темой безопасности и способны передавать их с пользой, а как результат формировать соответствующую культуру и самое главное грамотно действовать в случае возникновения пожара. А это заслуга и тех кто принимает участие в вашем воспитании, ваших учителей и родителей», - отметил Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская» в ночь на четвертое мая. В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. Накануне на допрос были доставлены двое задержанных в рамках возбужденного уголовного дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:36 Армия
МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика США над Чукотским морем
06:24 В стране и мире
СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена
07:54 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих и десятки единиц техники: как прошла тренировка Парада Победы в Новосибирске
06:57 Спорт
Видео
Впереди Канада: Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ по хоккею
06:00 В стране и мире
Видео
Огонь подошел к жилым домам: в Челябинской области обострилась обстановка с природными пожарами
Популярное
Популярное
Штормы и наводнения: ученые предупредили о грядущих катастрофах
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Стала известна доля жены Гейтса при разводе
Видео
«Штраф - это мало»: брат избившего девушку Mellstroy рассказал, какой бы приговор подошел стримеру
Видео
Стивен Сигал подарил Николасу Мадуро самурайский меч
В Пентагоне проверят работу специалистов ведомства по НЛО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.