В СК РФ назвали приоритетную версию смертельного пожара в московской гостинице

В ГСУ СК России озвучили приоритетную версию причины крупного пожара в московской гостинице, где погибли два человека. О ней журналистам сообщила представитель Следственного комитета Юлия Иванова.

По данным следствия, в качестве основной версии рассматривается короткое замыкание. Оно произошло из-за того, что здание эксплуатировали ненадлежащим образом.

«По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании», - заявила представитель ГСУ СК РФ.

Возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская». В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По факту гибели людей во время данного инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.